David FLEURY

Depuis 10 ans le groupe Intérim & Placement et sa filiale IP76 située à Lillebonne, développe sur le territoire national une approche spécifique des métiers de l'emploi : renfort ponctuel, remplacement, création de poste....



Notre système d'information performant permet une gestion anticipée des formations et habilitations réglementaires. Nous développons en permanence des offres sur mesures parfaitement adaptées aux besoins de nos interlocuteurs, incluant une formation métier dans le cadre de la professionnalisation.



Notre démarche place nos deux clients, entreprises utilisatrices et intérimaires au centre de notre organisation. Notre rigueur est mise au service de la prévention des risques professionnels et validée par l'obtention de la certification CEFRI.



Notre positionnement de PME parfaitement insérée dans le marché local, nous permet dallier avec succès, souplesse, réactivité et expertise :



Notre expertise sexerce dans les secteurs suivants :

Arrêts dunité chimique/pétrochimique/raffinerie/Energie

Rewamping

Travaux neufs onsite et offsite

atelier aéronautique, métallurgie, chaudronnerie, etc...

logistique : entrepôts, transport

Tertiaire : comptabilité, informatique

Etudes

Intervention QHSE

Bâtiment Gros Oeuvre



Nos domaines de compétence :



Echafaudages

Calorifuge

Techniciens et cadres techniques

Métiers de la maintenance

Métiers de l'expertise méthode



Passionné et disponible, c'est toujours avec enthousiasme que j'échange sur le positionnement qualitatif de notre entreprise et sur les solutions sur mesures qu'elle est en capacité d'offrir à chacun. Prospect ou candidat, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je vous répondrai !



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Commercial

Communication

Consultant

Pétrochimie