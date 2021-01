Actuellement, et depuis un an et demi, Ingénieur en Développement et en Electronique au sein d’une entreprise de contrôle d’accès, je souhaite fortement revenir et poursuivre mes expériences dans le domaine du développement informatique.



Mes compétences :

Traitement d'images

Eclipse RCP

OpenGL

Gtk

C

C++

Java

Matlab

Visual Studio 2005

VHDL

Visual Studio 2010

Visual Studio 6

Twain SDK

Canon SDK

QuarkXPress

Office SDK

UML

Qt 3, 4, 5

Scrum

PDF SDK

OpenCV

Labcenter Protéus

JPEG2000, GeoTIFF