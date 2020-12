David GALLEY

Co-fondateur de la société VIA MEDIA PRODUCTION ENTERTAINMENT GROUP.



Né le 23 mars 1971. A étudié à NANCY (France).



Créer une première société de production ACCES CIBLE avec COYOTE CONSEIL (C. Dechavanne / F. Bonanno). Réalisateur de documentaires (Le Code Da Vinci, enquête (France 5, TF1 Vidéo (près de 100 000 exemplaires vendus), The Knights Templar, from History to Legend (National Geo, Discovery Channel, Planet...). En 2006, création de VIA MEDIA PRODUCTION. avec Stéphane Minaldo (Luxembourg) et Arnault Auvray (London). Cette société qui produit magazines, reportages, documentaires et divertissements diffusés sur les grandes chaînes généralistes et les chaînes du câble principalement en Europe. La société développe également des concepts TV exclusifs et inédits.