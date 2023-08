David GIERSZAL

Spécialiste de la relation client à distance avec plus de six ans d'expérience professionnelle :

- cinq ans en centre d'appels, services internes et agence de délégation de projets,

- un an et demi en tant qu'indépendant.



Savoir-faire :

- gestion simultanée de plusieurs services clients,

- prise de commandes,

- gestion et traitement des réclamations,

- prise d'appels entrants et utilisation des canaux digitaux.



Savoir-être :

- écoute,

- gestion du stress,

- empathie,

- conseil,

- accompagnement client,

- professionnalisme,

- ponctualité.



Toute mission de télévente ou de téléprospection sera refusée.



Disponible quotidiennement.