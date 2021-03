David KPOSSOU

Https://soundcloud.com/dkmusik



Je travaille depuis 2004 pour les médias, multimédias

(Édition MYMA, Justement Music, Lido Melodie, Buda Music)

et le spectacle vivant

(Délit de Façade, Les Mots Tissés, Les Miettes de Margoula, Katia Charmeaux La Mandarine Blanche …).



Harmoniciste diatonique et chromatique de formation, j’ai joué, entre autre, dans les ensembles «Ezztet Quartet», « Azul Free Orchestra » et « Dallas Bel Canto » (Accapela).

J’expérimente les liens et interactions entre l’image et le son, entre l’imaginaire visuel et l’imaginaire sonore.



Ma palette instrumentale s’est enrichie (basse, piano, udu, et quelques instruments à vent) et je décline ces recherches et créations selon trois axes : climatique, narratif , organique.

Je compose aussi bien des thèmes mélodiques que des bandes-son climatiques avec une densité sonore allant du minimalisme à l'orchestral.

Parmi mes nombreuses influences, je revendique une écoute assidue de

Pat Metheny, John Zorn, Miles Davis, Trent Reznor ou encore Brian Eno.



« À chaque création, ces fonctions sont pour moi comme des entrées. Ainsi une pièce, un répertoire déploie une combinaison d’images et d’imaginaires qui se conjuguent finalement en un seul univers.

Je travaille avec cet espace « du son à l’image » profondément liés aux fonctions dramaturgiques du spectacle ou du film. Le climat agit comme un support, un fluide sonore qui accompagne la narration et ouvre des espaces dans le récit. L’axe narratif du son est plutôt comme un mouvement qui laisse s’épanouir, vibrer l’émotion et d’une certaine façon prend le relais des mots pour accompagner l’imaginaire, Je propose aussi des textures sonores très denses qui inscrivent la musique dans l’intimité des sons et rythmes corporels. »



Mes compétences :

Orchestration

Production musicale

Pro Tools

Montage audio

Ableton Live

Arrangements

Design sonore

Musique

Logic Pro

Composition musicale