David LAVIALLE

Notre département mobilier est à même de vous accompagner dans vos recherches et créations d’aménagements de bureau et mobilier professionnels grâce à la réalisation de plans 3D,

l'élaboration de devis adaptés et détaillés, et jusqu'à l'installation complète sur votre site.



Notre expertise fait de notre société un leader régional depuis plus de 30 ans dans l'aménagement d'espaces de travail :



- Bureaux opérationnels et bureaux de direction,

- Sièges de travail et chaises visiteurs,

- Mobilier de collectivité,

- Rangements, armoires,

- Banques d'accueil,

- Espaces restauration, salles d'attente ou de repos,

- Rayonnage, archivage, vestiaires ...

- Décoration et plantes artificielles,

- Coffres forts et armoires ignifugées ...



Et tout autre produits d'aménagement correspondant à vos besoins.



Mes compétences :

animer

Encadrer

Négocier

Prospecter

Vendre

Vente

Négociation

Gestion

Informatique

Management