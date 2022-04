Passionnée par les Ressources Humaines et ayant une expérience de plus de 7 ans dans ce domaine, n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur des thèmes RH, je suis ouverte aux échanges et aux croisements d'idées !



Bien à vous et à bientôt,



Amélie Manoha



Mes compétences :

Fort relationnel

Formation

Pack Office Microsoft

Recrutement

Négociation

Législation sociale

GPEC

Pénibilité au travail

Égalité Femmes/Hommes

Contrat de génération

Développement RH

Gestion des cadres

Contrats de travail

Gestion de la population intérimaire

Disciplinaire

Gestion administrative : AT, AM etc.

Intérim

Commercial