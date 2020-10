David LE BRUN

Mes expériences professionnelles et mes diplômes, mon permis d'avoir deux domaines

d'activité en qualité de Dessinateur Projeteur. Capable de concevoir, des projets dans leur globalité avec des parties Génie Civil et des parties Industrielles.



# Réalisation des plans d'APS, d'ensemble et de détail (3D/2D) d'Exécution et de Récolement.

# Réalisation des PID (Process and Instrumental Diagram) et Synoptiques.

# Réalisation des nomenclatures avec descriptif et quantitatif.

# Réalisation de Rendu 3D photo réaliste et Intégration paysagère.

# Réalisation des DOE.



# Etude Génie Civil : VRD, Bâtiment, Ouvrage béton.

# Réalisation des Permis de construire et DP, DT-DICT et PDV.

# Etude technique suivant DTU & RT, Accessibilité Handicapé.



# Etude Industriel suivant norme NF-CE. Étude produits et industrialisation.

# Conception machine industriel ou spéciale avec système automatisé.

# Maîtrise des technologies en mécanique et des matériaux. RDM.



Mes compétences :

SolidWorks. Expérience : 06 ans

Solid Edge. Expérience : 06 ans

Autocad. Expérience : 09 ans

Photoshop. Expérience : 14 ans

Microsoft Office : Expérience : 10 ans

Sketch up.