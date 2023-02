David LE CORRE

De mes études aux Beaux-Arts de Nancy (DNSEP bac+3 & DNAP bac+5) j’ai acquis une approche artistique dans le milieu audiovisuel et un large savoir-faire.



Je cadre, monte, réalise, anime, habille, storyboarde, illustre, conçois...



Inscrit à la maison des artistes en 2003 c’est en tant que réalisateur, graphiste et et formateur indépendant que je débute mon activité dans l’Est de la France.



En 2008, je passe à l'Ouest où j’intègre AMP interactive et assure, avec mon panel de savoir-faires, la réalisation complète de projets vidéo.



Une sélection de mes films :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC24C15472FF9AD5D

Facebook : Dsprod

https://fr-fr.facebook.com/pages/Dsprod/184859391645848



Mes compétences :

After effects

Montage

3D

Graphisme

Réalisateur

Illustration

Photo

Art

Mise en page

Scénario

Créativité