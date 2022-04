Designer graphique spécialisée dans la création de supports de communication imprimés

et dans la direction artistique de projets multimédia. Plus de 10 ans d'expérience à mon actif

(designer graphique en agence de communication / freelance).





Missions / expertise :



• conception de systèmes graphiques (couleurs, formes, typographies) uniques, représentatifs

et valorisants

• création de supports de communication sur mesure, cohérents et différenciants

• conseil et accompagnement dans la réflexion et la conception d'outils de communication

(de la conception jusqu'à la finition)

• porter l'accent sur la lisibilité, la visibilité, l'architecture de l'information, la sobriété et l'élégance

du design





Types de créations :



• Identité : nom de marque, charte graphique, logotype, baseline / slogan, papeterie...

• Édition & publicité : journal interne, magazine, livre, rapport d’activités, brochure / plaquette,

carton d’invitation, affiche, flyer, stand, signalétique bâtiment / véhicule, habillage de vitrine...

• Digital design : site internet, E-newsletter, bannière, E-mailing, jeu-concours, powerpoint...





Ils m'ont fait confiance :



PAM Saint-Gobain, Pertuy Construction, Screg Est, Bouygues Immobilier, Kronos Systèmes, Ammann Yanmar, GDF Suez, Codecom Etain, Codecom Saulnois, Cogesud, Cognis France, Constructys, Covivo, Est Ouvrages, Festival International du Film Nancy-Lorraine, France Cartes, ICN Business School, Jipé, Martin Charpentes, Microspire, Thiriet, Verdun Tourisme...





Contact / Information / Devis :



Juliette Protto (Ministudio)

Mail : juliette@ministudio.me

Site web :Array







Mes compétences :

Édition

Identité visuelle

Réactivité

Chaîne graphique

Créativité

Direction artistique

Communication interne

Communication visuelle

Conception graphique

Conseil en communication

Colorimétrie

Communication externe

Rigueur

Web design