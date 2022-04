Aziz BIDDA

Je gère actuellement le service marketing de la société DEM MAROC, l'un des leaders marocains de la distribution des biens d'équipement pour le BTP, les mines et carrières.

Je planifie, initie et monitore les actions de communication (salons et foires, événements d'entreprise, news...) afin de promouvoir nos marques et produits auprès de nos publics cibles.



Mes compétences :

Informatique

Management

Marketing

CRM

Marketing opérationnel

Evénementiel/

Développement commercial

Marketing stratégique

Marketing direct

Online advertising

Marketing management

Logistique

Automobile

BTP

Distribution

Construction

Créativité