David LE GARS

J'ai débuté la prestation de service il y a maintenant sept ans.



D'abord initié à l'oxygène liquide, je me suis très vite senti motivé par la P.P.C, tant par l'aspect technique de l'intervention que par le contact humain avec les patients.





Au cours de ces années, mon intérêt pour ce travail n'a jamais cessé d'accroître et je pense avoir acquis des connaissances et compétences solides par le biais de mes expériences sur le terrain. J'ai aussi eu l'opportunité d'effectuer une formation ventilation auprès du Dr J.M GROSBOIS.(Chef de service en pneumologie)Cette formation axée sur les évènements obstructifs mais aussi restrictifs m'a permis de pratiquer par la suite et avec aisance des installations et des suivis d'appareils de type barométrique mais aussi volumétrique.



Je suis dynamique et rigoureux dans mon travail, ce qui m'a permis de développer une autonomie indispensable ainsi que mon sens des responsabilités pour exercer au mieux mon activité de technicien respiratoire.



Mes compétences :

Assistance respiratoire

Respiratoire