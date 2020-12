David LELEU

Responsabilité de l’exploitation de l’infrastructure informatique d'un site

S'assurer du bon état de fonctionnement, à la production et à la disponibilité générale des infrastructures physiques et des ressources logiques.

Assurez la supervision et les sauvegardes associés.

Suivre et analyser les performances des infrastructures informatiques en place.

Proposer et mettre en place des actions visant à en améliorer la qualité et la productivité.

Participer aux actions de maintenance corrective.

Suivre les niveaux de service des partenaires internes et externes, et coordonner les interventions sur site.

Proposer les évolutions nécessaires aux infrastructures en place et faire les estimations budgétaires correspondantes.

Piloter les projets d’évolution de l’infrastructure en interne ou avec le support de prestataires (définition, installation, tests, qualification, suivi de la mise en place, rédaction de la documentation associée).



Mes compétences :

JAVASCRIPT

AUDIT

SUPERVISION

ORACLE

WINDOWS

MICROSOFT

WAN