David LEPLAN

Actuellement facteur au centre de tri du Touvet, je m'occupe de plusieurs secteurs de distribution des deux côtés de la vallée du Grésivaudan, tout en progressant dans les diverses missions que doit assumer un salarié de la Poste.



Titulaire d'un Master de Recherche en histoire contemporaine, je fais preuve d'un grand intérêt envers les évolutions et les dynamiques les plus actuelles de la société, et ceci dans les secteurs les plus divers, qu'il s'agisse de suivre le parcours d'une minorité, l'oeuvre d'un artiste ou encore les développements des méthodes de travail dans les associations, les archives ou les médiathèques.



J'aime aller à la rencontre des autres, je peux sans problèmes travailler en équipe comme de façon autonome, je suis capable d'élaborer et présenter un projet ou un thème à toute sorte de publics, j'ai également une grande capacité d'adaptation, et naturellement de sérieux, envers mon environnement de travail, même s'il s'écarte quelque peu de ma formation initiale.



Mes compétences :

Rédaction

Tourisme

Internet

Word

Travail en équipe

Gestion de projets

Organisation d'évènements

Communication

Recherche

Histoire de l'art

Histoire

Culture