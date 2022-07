David MABARDI

Appelez moi au 06 61 12 13 89



Vif interet pour les secteurs high-tech, telecom, et software.

Ma devise " On ne fait pas la revolution du fond de son lit"

Jusquebootiste, on m'assimile souvent a un Bulldog, mais sachant user de talent fort de negociation. Zele voire trop(sic) dans mon travail je suis tres curieux et fais preuve d'une grande ouverture d esprit "qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son", aime resoudre des problemes LT et juge presque insoluble.

J'aime enormement communiquer avec mes semblables !

On pense de moi que je suis un fin stratege "ad augusta per angusta".



= > Ne lache jamais une affaire en cours !!



= > On n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle !!



Mes compétences :

eCommerce

Tierce Maintenance

Microsoft Windows

Microsoft Office

Vente

Business development

Développement commercial

Informatique

Négociation

Management

Marketing

Toip

VIRTUALISATION