Je me présente donc, david Marcinkowski 33 ans vivant a Fabrègues tout près de Montpellier, j' ai 14 ans d'expérience en tant que technicien de laboratoire qualité au sein de différents grands groupes du bâtiment.

Ces différentes expériences m'ont permis d'acquérir réactivité, polyvalence, autonomie et un sens de l'écoute pour répondre au mieux aux attentes des clients et évidemment une bonne connaissance des différents bétons , des adjuvants, de leurs domaines d applications, des différentes pathologies du béton et y remedier ou encore sur les bétons auto-placants (BAP). Aprés ma mission intérim d'un an en 2011 en tant que technicien qualité de l'atelier de fabrication de poutres précontraintes de 22 m de long (une premiére mondiale) destinées pour le chantier du Mucem de Marseille réalisé par l'architecte de renom Rudy Riccioti, ma mission chez bonna sabla fût reconduit dans le cadre d'un cdd d'un an toujours en tant que technicien laboratoire qualité BFUHP (Béton Fibré Ultra Hautes Performances), ma mission était d'assurer la qualité de produits en béton préfabriqués ( voussoirs, résilles, potences, etc...) de la confection des produits , à leurs finitions et jusqu 'à leurs expéditions , ces différentes pièces étaient destinées au chantier du Mucem de Marseille , un projet passionnant, cette nouvelle expérience m'a permis d'approfondir mes connaissances techniques particulièrement sur les bétons ultras performants fibrés et mes connaissances informatiques, une nouvelle expérience très enrichissante .



Mes compétences :

Polyvalent

Esprit d'équipe