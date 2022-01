David MEDRAGH

Https://www.credly.com/users/medragh-david/badges

- SCM - Certified ScrumMaster SCRUM ALLIANCE 2011 Certificant ID: 136522

- SCJD - SCRUM CERTIFICATION FOR JAVA DEVELOPER International Scrum Institute - AUTHORIZED CERTIFICATION ID 51331778211984



COMPÉTENCES



ARCHITECTURES

Conception et évolution darchitectures monolithiques, client serveur, distribuées et orientées services (SOA) pour des applications transactionnelles (J2EE, dotNet, Framework opensource) et décisionnelles (Datawarehouse, Business Intelligence, Master Data Management)

Garant des standards industriels ou dentreprise et des normes et meilleures pratiques de conception et de développement logiciel : communication avec UML, conception par composants, Design Pattern GOF et J2EE, principe de lorienté objet, règles de nommage et de documentation

Définition et pilotage de la réalisation des prototypes architecturaux permettant de valider les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles (performances, disponibilité) les plus risquées

Vérification de la conformité des réalisations avec les architectures établies et revues de code

Conception darchitecture par lapproche Model Driven Architecture (MDA) et lapproche par composants métiers autonomes



GESTION DE PROJET ET SUPPORT

Mise en place de systèmes de gestion des exigences, des anomalies, du changement, des versions et des livraisons

Support à la maitrise douvrage dans lidentification, la rédaction et la priorisation des Use Cases

Estimation de charge.

Élaboration des plans ditération et bilan des itérations

Amélioration de la productivité par une gestion constante de leffort et la mise en place de méthodes de développement agiles

Clôture de projet

Gestion déquipe

Formation des collaborateurs.

Marketing produit.



MÉTHODOLOGIES

: Cycle V.

Adaptation et mise en œuvre de processus de développement itératif.

TDD (développement piloté par les tests)

Gestion de projet Agiles avec SCRUM/XP



DOMAINES

Éditeur de logiciels, Finance, Transport et Telecom, grande distribution, Web



SYSTÈMES DEXPLOITATION

Windows, Linux, Mac OS, Solaris



LANGAGES DE PROGRAMMATION

Java, J2EE (Servlet, JSP, JSF, EJB), C/C++, C#/.NET, PHP 5(Zend Framework, Assembleur, SQLI, II et III, Script Shell Unix FLEX 3, XML, Pascal/Delphi, Assembleur, Basic, VBA, PL/SQL oracle, PG/SQL PostgreSQL, JavaScript.



BASES DE DONNÉES

Oracle, PostgreSQL, MySQL, Access, SQL Server, HSQLDB, Clarion, Windev, DB4O.



PERSISTANCE

JPA: HIBERNATE 2 & 3, TOPLINK, XML.



CONCEPTION

UML2, Merise 1 et 2, SADT, processus métiers BPMN.



LOGICIELS / PROGICIELS

Pack office, Ms Project, Adobe (Photoshop, illustrator, Acrobat, Premiere...), Sqldeveloper pour oracle, PgAdmin pour postgres, Eclipse for Java et Php, Pack Ciel, Matlab, IBM Lotus Notes, Macromedia (Dreamweaver, Flash, Fireworks), ArgoUml, Sybase PowerAmc, Quark express, OpenLdap, Jxplorer, Tomcat, Jboss.



BI

EPM (Oracle Hyperion Enterprise Performance Management) S9 et 11, ODI oracle data integrator.



