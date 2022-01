David MEYER

J’ai une expérience réussie de plus de 20 ans dans le secteur industriel, ce qui m’a permis d’acquérir de solides bases en management, en gestion de production et dans les services annexes comme les achats, le bureau d’étude et l’informatique. J’ai pu démontrer avec succès ma capacité d’adaptation dans des secteurs différents en m'appuyant sur les connaissances techniques issues de ma formation de Technicien Supérieur en Génie Electrique et Informatique Industrielle ainsi que d’une maîtrise importante des systèmes informatiques. J’ai pu consolider mes compétences dans les systèmes d’informations en tant que Chef de projet dans la mise en place réussie d’un ERP.

J’ai participé activement à la certification Iso 9001 dans le secteur industriel et tout particulièrement en production.

La pratique du sport me permet d’être toujours dynamique et d’aller toujours au bout des choses afin d’accomplir avec rigueur et autonomie mon travail.



Mes compétences :

Responsable production

DSI

Responsable informatique

Responsable maintenance

Management

Production

Achat, R&D, Maintenance, Informatique