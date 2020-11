David MICHEL

Actuellement : Chef de Produit à la Direction du Produit sur la famille Duster (H79/HJD/P1310) périmètre Monde (Pitesti, Russie, Brésil, Colombie, Inde) + gestion Produit de la version Nissan (Russie/Inde)



Auparavant :

Responsable Organisation - Planification & Salons du Département "Préparation Besoins Spéciaux (Véhicules Image) " de l'Entreprise.

Évolution au 1er juin 2013 : reprise de l'équipe chargée de la préparations des véhicules pour les salons automobile internationaux en plus des activités d'organisation & de planification.



Mi 2009 : passage de la Direction Commerciale (Direction Marketing Monde) à l'Ingénierie en tant que responsable Organisation & Planification au sein du Département Préparation Besoins Spéciaux -Véhicule Image- ("Vehicles for enhance the Brand Identity") : Festival de Cannes, Deauville, Opérations de Presse Journalistes (Clio 4, Duster Dacia à Marseille, Twingo 2 ph2 à Bilbao, Kangoo & Fluence ZE à Cascais, Twizy à Ibiza,...), les salons Internationaux (Genève, Moscou, Mondial de Paris, Francfort, Sao-Paulo, New Delhi,...).



Mon profil :



Une double compétence initiale technique et commerciale mise en application au sein d'un grand groupe depuis près de 22 ans me donnant une expérience très complète & variée dans des Directions diverses telles que :

1. celle de l'Après-Vente au niveau Méthodes, Organisation des Réseaux mais aussi via le volet Formation au niveau national & international,

2. celle de la Distribution & de la Logistique avec la suivi de la commercialisation de 2 nouveaux modèles (gestion interfaces Fabrication Usine-Supply Chain- Services centraux -Filiales pour obtention des premiers véhicules) + actuellement la gestion actuel d'un parc de camions avec l'organisation de transports spéciaux à travers le monde.

3. Celle de la Direction Commerciale avec les tenues de postes de chef de ventes Véhicules Neufs et de responsable marketing d'un pôle (contrat 14 500 VN),

4. la Direction Marketing Monde avec la fonction de Chef de Produit Marketing Senior sur un nouveau véhicule dans la gamme impliquant les 3 partenaires de l'Alliance (Renault, Nissan & RSM). Suivi niveau France, Japon & Corée.

5. la Direction 'Ingénierie via un service très spécifique rattaché à la Direction Prestations Clients au sein de notre centre technique de Guyancourt.

6. La Direction du Produit qui conçoit la gamme RENAULT/DACIA Monde



Mes compétences :

Management de projet

Automobile

Après-vente

Product manager

Transport et logistique

Commerce

Planification

Réseau de distribution

Marketing

Commercialisation de produits et services

Chef de Produit

Gestion de projet

management

distribution

logistique

commercial

recrutement

commercialisation