Lahoussaine AHMADI

Je suis un mécanicien maintenance des presses d'emboutissage et opérateur, programmation, usinage et réglage des machines outils commande numériques 2, 3, 4,5 axes.

Connaissance dessin industriel, calcul, soudage en tig et l'arc électriques, Gabarits et montage, démontage, tournage, fraisage, perçage. Rectification, meulage, matriçages.

Conduite du : pont roulant ; tracteur ; chariot élévateur

Suivre les lignes PAL.GP.TGSE. GSE

Connaissance les logiciel informatique et topsolid, solidworks , catia v5.

Metteur en point des outils OP 10 et les outils de découpe, modifies sur les outils emboutis et de découpe ,maintenance des outils d’emboutissage



Mes compétences :

Suivi de fabrication

