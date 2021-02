David NACHTERGAËLE

Détenteur d'un parcours étrange (voire erratique), me voici aujourd'hui fonctionnaire à l'Insee, dans la peau d'un secrétaire, à l'informatique de la direction générale.



Par le passé, et peut-être encore un peu aujourd'hui, je fus :



* traducteur japonais-français-anglais sur des séries, du manga, des films et du jeu vidéo,



* organisateur sur le festival Japan Expo,



* journaliste culturel spécialisé dans la science-fiction,



* rôliste et meneur de jeux,



* correcteur orthographique professionnel,



* fanatique des mondes imaginaires, que ce soit à l'écran, ou dans les pages écrites ou dessinées,



* intérimaire à la chaîne, cumulant près de 30 entreprises,



* et auteur à la manque...



Tout ceci débouche donc sur mon profil à plusieurs facettes, avec des compétences qui ne se ressemblent pas, capable de m'adapter à beaucoup de situations nouvelles, et généralement apte à dénicher intuitivement des solutions en pensant "hors de la boîte" voire franchement "de biais".



Mes compétences :

Japon

Japonais

Journaliste

Traducteur

Traduction