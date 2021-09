David NICOLITSI

Mes différentes fonctions m'ont permis d'apprendre des métiers différents nourrissant mon ambition d'évoluer vers des postes de management et de gestionnaire de centres de profit.



Je suis un passionné de commerce et des relations humaines, ce qui m'a permis, au fil des années, de capitaliser des victoires tant sur des performances économiques que sur la montée en compétence de mes équipes.



Entreprenant et méthodique, mon engagement à obtenir des résultats dans un contexte gagnant-gagnant de satisfaction client est pour moi un véritable leitmotiv.



Mes compétences :

Management

Organisation

Animation d'équipes

Gestionnaire