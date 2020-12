Ostéopathe D.O, David NOHALES recoit ses patients en cabinet ou à domicile. Il intervient chez la femme enceinte, lenfant, ladulte, le sénior et le sportif. L'ostéopathie aborde des problèmes aigus ainsi que des pathologies chroniques. Lors d'une pathologie ou d'un traumatisme, la physiologie du corps est dérangée, et le corps s'accrochera souvent aux forces d'impact ou à leur mémoire à moins qu'elles ne soient abordées. Le maintien des schémas de blessures peut ralentir le principe d'autoguérison, que nous en soyons conscients ou non. En stimulant les différents organes par des techniques ostéopathiques diverses, on facilite lauto-guérison du corps, de ses dysfonctions. Une fois ces schémas de tension résolus, le bon fonctionnement peut prendre le relais, on parle d'homéostasie.







Pathologies abordées :



Maux de dos (lumbago), maux de ventre, cervicalgies, maux de tête, migraines ophtalmique, blessures sportives, problèmes articulaires, blessures à la tête, problèmes dentaires, Bruxisme, reflux gastrique (RGO), syndrome du côlon irritable, cycle douloureux, constipation, fibromyalgie, problèmes auto-immunes, asthme, allergies, sinusite, névralgie, vertiges, acouphènes...







Urgence ostéopathique à domicile (Lyon et sa région) ou en cabinet 7/7j



Cabinet : 6 Cours Aristide Briand - 69300 Caluire