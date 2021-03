David PERRIN

Ingénieur Hygiène – Sécurité – Environnement



Faculté à accompagner un industriel sur les domaines HSE dans son contexte économique





Formation ingénieur généraliste spécialisé en environnement: gestion et traitement des eaux, des déchets et des sols pollués, le management environnemental, le développement durable, et l'hygiène-Sécurité-Environnement.





Stagiaire 6 mois Ingénieur Hygiène-Sécurité-Environnement

FAGORBRANDT ORLEANS (45)

Fabrication d’appareils électroménagers (700 personnes – 3 Unités de production)



➢ Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE) :

o Actualisé la précédente DAE (1999) et l’ai complétée avec documents absents : PGS, Etude de Danger, Etude d’Impact Environnemental (ajout de protection contre la foudre), notice hygiène sécurité

o Mis à jour le classement du site suivant nomenclature ICPE - soumis à autorisation pour 3 rubriques et à déclaration pour 6 rubriques

o Calculé la consommation des eaux de traitement de surface et démontré la conformité du site : Ds = 1,56 L/m2 < 8 L/m2



➢ Document Relatif à la Protection des Explosions (DRPE)

o Recensé 34 zones ATEX – en ai déclassé 16 dont certaines de manières simples (cadenas, porte)

o Disposé stratégiquement 23 fiches signalétiques ATEX

o Formé au risque ATEX les 5 managers qui ont ensuite appliqué cette formation auprès de leur personnel (70 personnes)



➢ Hygiène Sécurité

o Mis à jour 259 Fiches de Données Sécurité des produits chimiques

o Réalisé 20 Fiches Hygiène Sécurité



➢ Protection des biens et des personnes

o Rédigé 30 fiches « réflexes » pour les Equipiers de Seconde Intervention techniques et ai réalisé 2 exercices pour chacune

o Réalisé deux exercices d’évacuation : évacuation de 700 personnes en 3 minutes





Travaux (5mois) d’Ingénierie pour la société DENITRAL SA

Etude d’industrialisation d’une méthode électrochimique novatrice de M. Didier FLONER, chercheur au CNRS, pour le traitement des nitrates dans les effluents



➢ Ai obtenu 3500 euros de financement d’OSEO

➢ Réalisé 4 protocoles d’expérimentation (dosage, prétraitement des effluents)

➢ Utilisé 5 paramètres : pH, Intensité, Débit, Concentration initiale de nitrate, cathode (nickel ou zinc)

➢ Créé un pilote de traitement innovant – rendement de 65 %



Mes compétences :

BTP

Conception

Déchets

Développement durable

Eco conception

Environnement

HSE

ICPE

Iso 14001

Normes iso

Normes ISO 14001

Normes OHSAS 18001

OHSAS 18001

RSE

Sécurité