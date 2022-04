Amélie HUGUET

Bonjour,



J’occupe un poste de Consultante en Sûreté, Sécurité et Environnement au sein de l'agence ALTRAN (société de conseils et d’ingénierie) à Pierrelatte (26).



J'ai un rôle de conseil et support technique auprès des industriels quel que soit leur domaine d'activité et leur problématique en matière de sécurité et d'environnement (eau, déchets, réglementation ...). Je suis amenée à travailler directement chez l'industriel ou bien depuis les locaux de l'agence tout en assurant une collaboration avec mes interlocuteurs (responsables environnement, responsable production, préventeur HSE).



Mes compétences :

Veille réglementaire

Environnement

Sécurité

Nucléaire