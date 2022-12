Jeune professionnel passionné d'IT et ayant piloté 4 projets en équipe ,

je maîtrise la vente de prestations auprès d'entreprises .

De plus , je connais:

différents logiciels ( Pack Microsoft Office,Microsoft Project, Salesforce)

plusieurs langues ( français,anglais,espagnol ,allemand et portugais )

plusieurs langages de programmation (HTML5/CSS3,PHP/MySQL,Javascript/Jquery)



Je recherche à élargir mon réseau afin d'ouvrir mon champ d'opportunités professionnelles.