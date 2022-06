Je vous remercie de visiter mon profil.



Mes compétences :

Contrôle interne

Contrôle de gestion

Recrutement

Audit

Capital Expenditures

inventory

Cash Flows

quarterly forecasting

Tools implementation

Revenue Analysis

IPO preparation

Internal Control

Month End Close management & Reporting

Process Improvement

Profit and Loss Accounts

Financial Planning & Analysis

good communication skills

Business Objects