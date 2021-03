David SALVAN

Autodidacte et pluridisciplinaire



Valorisé de plusieurs années d'expériences professionnelles et extra-professionnelles dans différents secteurs, où pour certains j'ai pu exercer dans des fonctions d'encadrement et de direction grâce à des employeurs exceptionnels, j'ai un profil singulier et un parcours atypique essentiellement autodidacte et pluridisciplinaire, qui sont une réelle plus-value.



Une stratégie d'investissement efficace m'a permis d'acquérir au fil des années et ce depuis 2004, un patrimoine immobilier que je continue de développer, devenu passion et source d'épanouissement, constitué exclusivement de maisons individuelles gérées en direct. J'achète des biens délabrés ou à l'état de ruine, et réalise moi-même leur rénovation intégrale tous corps de métiers confondus, avant de les remettre en production sur le marché locatif.



En Mai 2020, j'ai lancé mon entreprise afin de permettre la poursuite de cette réussite en abordant de nouveaux marchés, ceux de la location en LMNP et en LCD avec les premières mises en production prévues pour l'année prochaine.



Parallèlement, je tiens à garder une activité salariée à temps plein exerçant actuellement au sein du groupe Wurth comme représentant commercial sur les 3 divisions qui m'ont été attribuées à savoir le bâtiment, le bois et les installateurs. Sur l'intégralité du département de l'Allier (03), mes clients sont les PME de plus de 10 salariés, les ETI et les grands groupes.