David SCHUSTER

Issue d'une formation technique, je suis depuis cinq ans commercial dans la vente immobilière.

Deux grandes aventures ont formé mon expérience. Une première industrielle dans différentes sociétés aéronautiques et à différentes fonctions ainsi qu'une seconde commerciale dans une société considérée comme la meilleure école de commerce dans son domaine.

En effet, mes connaissances dans l'aéronautique sur des domaines aussi variés que les composites, la métallurgie allié à mon apprentissage du commerce et ma pugnacité font de moi une personne pouvant apporter un réel maintien de votre dynamisme commercial. Et ce tant dans le domaine de conservation des contrats que vous possédez déjà que dans l'attribution de nouveaux contrats et marchés.





Mes compétences :

Ingénieur d'affaires

Ingénieur qualité

Ingénieur commercial

Conduite de projet

Gestion de production