David SEITZ

DÉFINIR ANALYSER OPTIMISER les ÉLÉMENTS CHIFFRÉS et les résultats, STRATÉGIE COMMERCIALE, SATISFACTION

clients, MANAGER RECRUTER l'équipe, PARTICIPER à la politique commerciale, DÉTERMINER le travail.



Qui suis-je ?

Un manageur passionné, qui possède le goût du challenge, de la gestion et de la satisfaction client.



Qu’ais je fais ?

Commerçant passionné, depuis 17 ans, j’ai parcouru différents circuits de la distribution GSA, GSB et filière spécialisée .

J’ ai commencé par le poste de saisonnier et ai gravi les échelons jusqu’au poste de directeur

.

J'ai obtenu en Juin 1992, un B.T.A commercialisation et services , option produits horticoles et jardinage, sept ans d’études dans le domaine de l’horticulture m’ont permis de me concentrer sur la partie management ,le commerce et la gestion.



Et maintenant ?

Jeune créateur, mon expérience me permet de développer ma propre entreprise avec pour appui mon savoir faire acquit pendant mon parcours professionnel.



Ce qui me définit ?

Celui qui veut faire quelque chose trouve des moyens, celui qui ne veut pas trouve des excuses.

Le temps nous prend le temps qu'on ne lui accorde pas.



Mes compétences :

distribution

Manager

vente

développement