Shirley AUDIN

En recherche active d’une entreprise qui pourra m’accueillir pour une alternance (contrat pro) pour être responsable communication (bac +3).

Je recherche dans le secteur privé ou dans l’administration publique.

L’alternance commencera début octobre 2016.



Je suis spécialisé dans la réalisation des supports de communication (affiches, flyers, rapport d’activité, magazine) mais aussi la création de site web (un peu). Je suis partisante de ceux qui disent que le print n’est pas mort.

Je fais d'abord fonctionner mon imagination, je suis curieuse, autonome, discrète, j’aime le travail en équipe et disponible pour les autres.



Je m’intéresse au cinéma (français, japonais), aux documentaires (histoire, astronomie), aux nouvelles technologies, la culture japonaise.



Pour me définir :

- animal : panthère noire pour ma discrétion

- arbre : un vieux chêne pour protéger les jeunes pousses

- objet : un crayon à papier pour gribouiller des idées et faire vagabonder mon imagination



www.shirleyaudin.fr

Au plaisir de vous rencontrer.



Mes compétences :

HTML

Cascading Style Sheets

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

IBM AS400 Hardware

HTML5

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

After Effects CS6

Adobe Illustrator CS6

Macromedia Flash