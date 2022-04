Dominique TERON

Mes expériences comme :

Responsable technique, Responsable de production, Responsable de projets et Chargé d'affaires.



Dans les domaines de :

La Machine Spéciale et du Process industriel

(Automobile, Equipementiers automobiles, Pharmaceutique, Cosmétique, Agro-alimentaire, Verrerie, ...)



Dans les activités de :

Conception-Réalisation, Analyse-Expertise, Remise en état, Modification, Manutention et Transfert, Maintenance, Organisation,



me donnent des atouts pour répondre à vos besoins dans la gestion de vos projets et affaires.



Mes apports peuvent être déclinés de :

Analyse ou création de Cahier des Charges, Recherche de solutions, Chiffrage, Rédaction d'offre(s), Consultations, Lancement et suivi de réalisation, Gestion des équipes d'intervenants et de Mise au point, Suivi de chantier, Réception technique, Suivi de Client / Process,



Mais aussi : Observation, Expertise de Process industriels manufacturiers et Propositions d'améliorations techniques et de productivité.





Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche de solutions techniques

Cahier des charges

Suivi de chantiers

Chiffrage des chantiers

Gestion de la production

Relations clients

Optimisation des process