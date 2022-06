Je possède de bonnes qualités d’écoute et relationnelles,. J’apprends vite et m’adapte aisément aux nouveaux environnements et interlocuteurs.

Ouverte d’esprit, j’ai à cœur de trouver ma place dans une structure humaine, au sein d’une équipe où je pourrai exploiter mes compétences et m’épanouir.

Ma personnalité : dynamique, exigeante, enjouée et persévérante