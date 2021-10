Enfance

David SILVER est né le 07 aout 1979 en France.



Parmi ses livres de chevet, à 9 ans, se trouve « Le héros est un magicien» de Françoise Simon.



A lâge de 5 ans, il reçoit son premier coffret d'apprenti magicien et commence ses premières expériences magiques devant ses proches.



Cest à 14 ans, à loccasion du repas de famille, qu'un magicien à provoqué fascination et questionnement, comment ce magicien avait fait ?







Début



Il débute son parcours artistique en avril 2000, et présente son premier spectacle devant un public de 200 personnes.



Après 5 ans de travail acharné, il devient magicien professionnel, ses prestations sont remarquées et se fait connaître du grand public.



Durant six ans, le jeune magicien forge son expérience sur les planches de théâtre.







Révélation



David participe à différentes émissions télévisées locales et régionales en France.



En décembre 2016, il accède à la demi-finale, du programme La France a un incroyable talent. Durant lémission, il impressionne le jury par sa technique et les jurés sont unanimes.







Voyage



Il quitte la France de 2018 à 2020, pour parcourir le monde, un voyage qui va changer sa vie en découvrant le Canada, il pose ses valises au Québec pendant 1 an. Le travail ne se fait pas attendre puisque, quelques mois après son arrivée, il est engagé sur plusieurs événements.







Aujourd'hui



David captive le Québec avec une magie moderne et conviviale, ponctuée d'humour et d'élégance.