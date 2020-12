15 ans d'expérience en France et à l'International dans le domaine des produits alimentaires et cosmétiques biologiques.

Mes principaux services :

- Conseil et diagnostic

- Audit

- Formation et développement de supports de formation

- Sécurisation de filière

- Support et veille réglementaire

- Investigation dans le cas de fraude/suspicion, gestion de crise

- Développement et mise en oeuvre de cahiers des charges