David TOOFANEERAM

Depuis 2014 à ce jour, divers Missions privées à la demande de LAgence Morgan & Mallet International

Access New York

Et Baroque France - États Unis



Majordome et Assistant personnel en charge de toutes les tâches de la vie quotidienne, responsable du personnel de maison. (Famille Royal dArabie Saoudite)



2020 Septembre à ce jour chez Moët et Hennessy ( LVHM ) France



Majordome privé du PDG gestion et préparation des salles de réunion. Organisation des Services de restaurations.



2018-2019 Octobre à Aout, compagnie du Ponant (navire de croisière de luxe) Majordome en charge du carré VIP du Bateau. (32 suites).



2014-2019 Grandes Alpes Private Hôtel & Spa 5 * Courchevel

Majordome pour Appartements et gestion de la clientèle.



2013 Magasin de luxe « Le Dressing & Prêt à séduire » Lausanne Suisse Responsable magasin.



2012 Chalet Edelweiss Prestige Courchevel

Majordome et assistant personnel En charge de 10 employés de maison



2012 Henley-on-Thames : Regatta Festival Royaume Uni

Chef du personnel de cuisine Petits déjeuners, déjeuners et dîners pour 400 personnes



2011 Tamarin : Butler - Monsieur Gras Ile Maurice

Adjoint à la formation Formation des 8 employés de maison



2011 Appartement privé de la Princesse Al-Thani Paris

Majordome et assistant personnel

En charge de toutes les tâches de la vie quotidienne, responsable du personnel de maison



2010 Traiteur Autour dune Table Paris

Maître dHôtel Freelance En charge de toutes les tâches de la vie quotidienne, responsable du personnel de maison



2010 Prestige Services Neuilly sur Seine

Majordome Freelance

2007-2010 TGV Thalys Paris

Steward cabine, service aux clients de première classe Officier de la sécurité des passagers



2006/2007/2010 Venice Simplon Orient Express Venise

Steward cabine et Majordome, service aux hôtes et clients à bord



2005-2006 Hôtel Grillon Paris

Chef de Rang Service en restaurant et chambres



2004-2005 Grand Hôtel Intercontinental Paris

Chef de rang et réceptionniste Lounge VIP



2004-2005 Randstad Interim Paris

Chef de rang



2003-2004 Hôtel Scribe Opéra Paris

Chef de rang et gestionnaire du soir



2001 Hôtel Mercure Ile Maurice

Gestionnaire mise en place et service



2000-2001 Hilton Resort Ile Maurice

Chef de rang, service en restaurant



2000-2001 Hôtel Mona Lisa Ile Maurice

Attaché de relations publiques



1998-2000 Hôtel Blue Orchid Ile Maurice

Maître dhôtel Responsable de 8 serveurs



1997-1998 Restaurant Koh I Noor Ile Maurice

Maître dhôtel



1996-1997 Beachcomber Hôtel Paradis Ile Maurice

Chef de rang : Service en chambre et relation clientèle



1996 Hôtel Berjaya Le morne Ile Maurice

Adjoint chef de rang : Gestion du petit déjeuner Langues Français : Langue maternelle Anglais : Courant oral et écrit Créole : Courant oral et écrit Italien : Notions



Formations



- Licences & Certifications STCW : Techniques de survie et prévention des incendies à la sécurité des passagers et des gens de mer.

Certificat ENG1 Valide - CAP 1996 Diplômé en Cuisine et service Hôtel Center INS Ile Maurice - BAC 1995 Certificat déducation Stanford College Quatre Bornes Ile Maurice