David TRÉBUCHON

Après avoir suivi un cursus en école de commerce au sein de l'IDRAC Montpellier et décroché en 2011 un Master 2 en Management des Organisations et Entreprenariat, j'ai choisi de reprendre les études en 2013 pour me diriger vers l'expertise comptable. Mon objectif est l'obtention du Diplôme d'Expert Comptable.



J'ai obtenu le Master 2 CCA au mois de Juillet 2015 au sein de l'université d'Auvergne puis le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion en 2016.



J'ai démarré le stage d'expertise comptable au mois de Décembre 2015 au sein du cabinet AFE. Fort d'une expérience dans un cabinet de taille importante, je poursuis actuellement mon apprentissage du métier au sein du cabinet CHASSANY COMBES CONSEIL à Mende (48000).



Je suis intéressé par tout type de projet en lien avec l'expertise comptable ou le conseil aux entreprises notamment sur le département de la Lozère.



Mes compétences :

COMMERCE

E commerce

Forex

Management

Marketing

Pilotage

Gestion de la relation client

Expertise comptable

Gestion budgétaire

Comptabilité