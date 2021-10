Jai une vingtaine d'années dexpérience en développement commercial, stratégie marketing dans lindustrie en France et à linternational. Ingénieur de formation, tour à tour technico-commercial, responsable dun service export et responsable marketing, adjoint de direction, jai acquis des compétences en vente et marketing de produits et solutions techniques, conduite de projets, management et direction d'entreprise. Voir mes posts sur linkedin.com/in/david-vassal-b5131253.



Mes compétences :

Direction

Marketing

Gestion de projet

Communication

Management

Commerce international

Stratégie commerciale

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Négociation commerciale

Études marketing

Stratégie digitale

Management commercial

Communication interne

Communication externe