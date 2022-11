Omer VURAL

Contactez-moi sur Viadeo ou via o.vural@atys-concept.com



Depuis 1996, ATYS CONCEPT propose des solutions logicielles pour la performance industrielle : supervision industrielle, performance énergétique, gestion de la maintenance et suivi de la fabrication.



Nous offrons des services pour accompagner nos clients dans les projets de déploiement des solutions, leur maintien en condition opérationnelle et la formation à leur utilisation.



Technico-commercial sur le secteur Sud-Ouest, je conseille un réseau d'intégrateurs et des bureaux d'études techniques dans l'élaboration d'architectures et l'intégration de la plateforme SCADA IOT/ Analytics PcVue sur les marchés industriels et tertiaires.



#SCADA, #Supervision, #Automation, #Robotics, #Digital Transformation, #Manufacturing, #IoT, #Datamanagement, #Industry4.0, #GTB, #GTC, #HMI, #Energy, #Cybersecurity, #TPM, #TRS, #Smartfactory, #Smartbuilding, #Interoperability, #GMAO, #Alertes, #BMS,...