David VERGER

Après avoir terminé mes études avec un niveau BTS Action Commerciale, j'ai dirigé mon parcours professionnel vers la gestion de contrats d'Assurance Vie. Ma première expérience significative, à GAN Eurocourtage, m'a permis d'appréhender les différentes étapes de la vie d'un contrat d'Assurance Vie, de la souscription à son dénouement (par rachat, terme, décès).



ERISA, compagnie d'Assurance Vie du Groupe HSBC, a développé mon esprit d'analyse et de synthèse me permettant d'élaborer des procédures et modes opératoires de saisie. J'ai apprécié d'avoir participé à la formation des nouveaux arrivants de façon pédagogique et d'avoir contribué à améliorer la satisfaction client par une saisie de qualité et un contrôle efficient.



Enfin, mon évolution du poste de Contrôleur à celui de Responsable Contrôle et Conformité au sein d'AEP Assurance Epargne Pension, a enrichi mes compétences en analyse et en résolution de dossiers complexes, en conformité, en gestion des risques liés aux opérations financières, en management. Cette expérience m'a donné l'opportunité de transmettre mes connaissances et compétences et de participer activement - de manière individuelle ou collective - à la réalisation d'objectifs communs ayant entre autre pour finalité l'amélioration de la satisfaction client. Le Département Contrôle et Conformité - constitué dune équipe de 5 personnes - a contribué à faire baisser le taux d'erreurs et de non-conformité à environ 2 % du nombre d'actes total saisis.



Par ailleurs, les sollicitations récurrentes des services transverses (informatique, commercial, middle office), des clients et partenaires m'ont permis également de conforter ma position de leadership.



Ces expériences ont été les plus enrichissantes et m'ont appris à savoir agir et répondre de façon professionnelle et technique aux diverses demandes, en faisant preuve de réactivité et dans le respect des priorités définies.



Mes compétences :

adaptabilité et flexibilité,

capacité d'organisation, d'analyse et de diagnostic,

initiative et anticipation,

sens de la pédagogie.