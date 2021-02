David VOILLEMIN

Ingénieur Intégration & déploiement Continue

- En charge de la mise en place de processus automatisés de build/intégration et continuous delivery (CI/DD) de plusieurs micro-services Cloud et d'applications et de la définition des processus d'orchestration,

- Promotion des méthodes auprès des équipes de développement

- Industrialisation de la chaîne de construction des applications et des installeurs

- Support des équipes de développements



Compétences

- Intégration & déploiement Continue / DevOps

- Etudes et développement logiciel

- Gestion et coordination de projet en développement logiciel

- Conception fonctionnelle

- Gestion d'équipe

- Support équipes de développement

- Méthode Agile Scrum sur les projets



Expériences professionnelles

- LECTRA à Cestas, depuis 2012

- SOGETI France à Bordeaux de 2008 à 2012

- MICROCLIMAT à Mérignac en 2007

- GERI COMMUNICATION à Canéjan de 1997 à 2007



Références

- 2012 à ce jour avec Lectra

- 2008-2012 avec SOGETI : Lectra, Agirc-Arrco, Centre d'études techniques du Sud Ouest (CETE), Conseil Régional d'Aquitaine, Lancy, Gras-Savoye, Cdiscount.com

- 2007-2008 avec MICROCLIMAT : chateau-cheval-blanc.com, latourdargent.com (Paris), MyDesign.com, France-securite.fr, schroder-schyler.com.

- 1997 à 2007 avec GERI COMMUNICATION : Hôpital Haut Lévèque (service de pneumologie), respir.com, allergonet.com, pneumoffice.com, websante.com, avad-assistance.com, sadir-assistance.com



Formation

- Ingénieur Diplômé Par l'Etat : en cours (session 2012)

- Diplôme de Concepteur Architecte Informatique (Bac+4) passé avec le CNAM de Bordeaux (CNAM Bordeaux, France)

- DUT Analyste programmeur (Bac+2), IUT Bordeaux 1

- BTS Electronique, option génie électronique (Bac+2), Lycée Pape Clément, Pessac

- BAC Electronique, Lycée Pape Clément, Pessac



Spécialités

- CI/CD : Jenkins kubernetes Docker Groovy Bash Artifactory Git Svn

- Conception fonctionnelle

- Gestion d'équipe (5 personnes)

- Gestion/Coordination de projet techniques en IT

- Développement d'Applications (Flex, ASP.NET, MVC 2, C#, JAVA J2EE, C++, VB, PHP, ASP, SQL, PL/SQL, XML)

- Technologies .NET : Framework 4.0 et 3.5, Visual Studio 2010, WCF, Team Fondation Server 2010 (TFS)

- Analyse fonctionnelle et Business (MERISE, UML)

- Systemes de Base de données (Oracle, SQL Server 2005 & 2008, MySQL)

- Communication, travail en équipe (Français, Anglais écrit principalement)



Mes compétences :

Jenkins

Docker

Kubernetes (Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests)

C/C++

.NET

Oracle

Java

Gestion de projet

Travail en équipe