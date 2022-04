Isabelle MILTAT

Actuellement Responsable Recrutement et relais RH chez AKKA I&S sur la région Grand Ouest.

L'agence compte plus de 400 collaborateurs repartis entre Rennes, Nantes et Bordeaux.

Nous sommes spécialisés dans l'ingénierie :

l'informatique Industriel (logiciel embarqué)

l'informatique de gestion (NTIC, J2EE/.NET)

Mécanique (CAO / calcul .. )

Process (qualité, industrialisation, méthode ...)



AKKA Technologies est un spécialiste reconnu de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies.

Le groupe compte plus de 12 000 collaborateurs en France et en Europe, 50 agences en France et present à l’International : Belgique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Maroc et Roumanie.



Nos équipes accompagnent les acteurs des secteurs industriels et tertiaires sur l’ensemble du cycle d’innovation de leurs produits, processus et organisations.

Notre mission est de leur apporter compétence et flexibilité dans l’amélioration de leur productivité, grâce à nos expertises métiers complémentaires : Ingénierie Produit, Process et Documentaire, Informatique Industrielle et Systèmes Embarqués, Systèmes d’Information.

N'hésitez pas à candidater sur nos offres :Array



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Sourcing

Formation

Conseil