Davina ROSEAU

Je suis une chargée de marketing très organisée, et m'assure de remplir les tâches qui me sont confiées, en temps et en heure. Trilingue et sociable, je m'intègre facilement dans une entreprise et travaille en étroite collaboration avec les employés existants, d'autant plus dans un environnement multiculturel.

Passionnée par tout ce qui touche à la préservation de la planète et le respect de l'environnement, je suis désireuse de rejoindre une équipe performante et contribuer à son succès.



Mes compétences :

Communication culturelle

Traduction

Marketing

Conseil

Gestion

Recherche

Organisation