Davy GUIHENEUF

Apres 12 ans et deux experiences reussies dans les ascenseurs, d'abord dans une PME puis dans un des quatre grands groupes du metier, j'ai decide en 2015, d'enrichir mon experience au travers de l'expertise et le conseil dans ce même domaine.

J2C, societe independante depuis 25 ans, dont l'une des activites est l'ingenierie ascenseurs, à savoir :

- Le contrôle technique quinquennal des ascenseurs,

- Les expertises diverses (pour le compte de proprietaires d'ascenseurs, dans le cadre de sinistre...),

- L'assistance à maîtrise d'ouvrage (analyse, comparaison et negociation contrat ou travaux,

- La consultation contrat ou travaux, analyse de devis de reparation avec ou sans visite sur site),

- La maîtrise d'oeuvre en travaux ou remplacement complet d'ascenseurs,

- La maîtrise d'oeuvre en creation ascenseur dans l'existant (Etude de faisabilite, Etude de projet definitif, Assistance à la passation des travaux, suivi des travaux).