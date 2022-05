Marina GUIHENEUF

Actuellement en poste au sein du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, je suis en charge de la gestion de projets de gestion de comptabilité. Mon rôle consiste aussi bien au cadrage du besoin MOA, de la rédaction du cahier des charges, qu'a la validation des devis du prestataire, de l'élaboration et du suivi du planning et de la synchronisation des différents acteurs internes.

Je suis également positionnée sur le cadrage et l'étude d'un projet interministériel, en collaboration avec d'autres chefs de projet MAEDI



Avant mon recrutement au MAEDI, j'ai débuté ma carrière au sein de SSII. Mon parcours est détaillé ci dessous:



J'ai débuté par la conception et le développement de solutions logicielles.

J'ai ensuite été responsable d'applications avec des missions en contact direct avec les clients, avec gestion des diverses demandes, compte rendu d'activités et encadrement de développeurs(dont une mission offshore).



J'ai poursuivi par une mission d'AMOE/AMOA pour la SNCF.

AMOE : synchronisation entre la MOA, les équipes d'intégration, de recette et de développement (SSII concurrente). Elaboration des versions et des planning. Participation aux instances de pilotage SNCF internes et externes. Validation des entrants. Backup de chef de projet SNCF.

AMOA : rédaction des expressions de besoin des évolutions à venir, en collaboration avec la MOA.



J'ai ensuite poursuivie ma carrière en tant que chef de projet. Je suis intervenue sur différents projets, en ayant en charge le suivi financier des projets, la gestion des demandes clients (chiffrages et planification), le pilotage des équipes de développements et le reporting interne et externe du projet.

Mon rôle comportait également un volet RH puisque j'était chargé des entretiens d'évaluation de mon équipe, ainsi que des entretiens annuels d'évaluation d'autres collaborateurs du groupe. Je faisait également passer des entretiens de recrutement aux candidats.



Mes compétences :

Recensement et cadrage des besoins

Relation client

Chiffrage du coût d'une demande

Rédaction

Animation de réunions

Elaboration du cahier des charges

Encadrement de l'équipe de réalisation

Recrutement

Suivi et reporting de l'avancement d'un projet

AMOA

chef de projet

MOE

DSI