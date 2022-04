De Fényi Rouvière MARFÉE

Compéténces Professionnelles

Evénementiel : prise de biefings clients, organisation et participation aux brainstormings, rédaction de recommandations, élaboration et gestion des budgets, recherche prestataires, suivi et mise en place de l'événement, facturation.

Opérationnel : accueil, recherche des besoins, conseil et argumentation, fidélisation de la clientèle.

Ressources humaines : élaboration de plannings, demande de contrats, suivi du registre du personnel, préparation des visites « Qualimétrie » (étude satisfaction, visite mystère…)

Management : recrutement, formation des nouveaux collaborateurs, briefings/débriefings, suivi individuel des performances, zoning…

Marketing : préparation de vitrines, implantations merchandising, mise en place d’opérations commerciales.

Gestion financière : gestion des flux financiers, analyses de résultats, définition d’objectifs en chiffres d’affaires.

Gestion des stocks : commandes produits, réceptions marchandises, préparation inventaires.



Diplômes et Formations :

Déc. 2009 : Préparation du TOEIC : score 785 points.

Juin 2008 - Déc. 2009 : Chargée de Projet Événementiel, Agence Groupe sales, Courbevoie (92).

Sept. 06 - mars 2008 : Responsable de Magasin société NafNaf, Paris Champs Élysées.

Déc. 04 - nov. 06 : Responsable Adjointe société NafNaf Paris Rivoli, Portet / Garonne.

Juil. - nov. 04 : Conseillère de clientèle société NafNaf, Toulouse Centre.



Mes compétences :

autonome

Organisée

Perspicace

Rigoureuse