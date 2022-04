De-Grâce SOLILA

Diplômée en Master Electronique Électrotechnique Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes automatisés, actuellement en formation dans le management et Conseil en entreprise à l'institut supérieur Fac for Pro à Paris.



Mes compétences :

TCP/IP

Siemens Hardware

Microsoft C-SHARP

Matlab

Java

C Programming Language

Programmation des automates programmables industri

Electrotechnique

Electronique

SQL

Labview

C#