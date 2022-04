De Groot SARAH

Dynamique, efficace et disponible après les JO de Londres 2012, j'ai travaillé dans différents domaines tout au long de ma scolarité grâce à des stages en France et à l'étranger.

Parler plusieurs langues a toujours fait partie de mon éducation: partir à l'étranger ou voyager pour le compte de mon entreprise ne me fait pas peur!



A travers mes différentes expériences, j'ai trouvé le métier qui me fait sourire chaque jour: l'organisation d'évènements pour les entreprises, des particuliers, ... Le but: mettre en place des conventions, des soirées internes, des meetings, des séminaires, ... des évènements de taille avec une contribution locale & internationale à leurs couleurs et selon leur volonté!



Les événements en France et à l'étranger sont faits pour moi, je suis mobile et ouverte à de nouvelles façons de travailler avec mes homologues évènementiels à travers le monde !



A très bientôt !

Sarah



Mes compétences :

organisation d'évènements

Project Manager

Pack Office

Chef de projet

Communication