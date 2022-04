De Juan MARTA

Je m'appelle Marta de Juan, je suis né à Barcelone en Espagne le 1959. Je suis une femme Européenne et moderne qui embrasse avec la même qualité et énergie la vie dans le travail et la vie familiale.

Très constant, travailleur, avec patience et sérieux.



Je suis au front de la direction commerciale de JUAN JUANMASSAGUER, S.L. une Enterprise d'origine familier avec plus de 47 années de compétence sur le marche Européen.

Maintenant nous sommes à la recherche de vendre nos produits dans les Pais Africains et de l'Océan Indien.

J’aimerais recevoir des contacts professionnels des personnes qui peuvent avoir intérêt en être nos Représentatives, nos Clients ou des Importateurs Distributeurs.



Mes compétences :

Achats

Commerciale

Importateur

Représentant

Santé