Bensaya HASSANI

DIPLOME 2009 (mention Bien) En Master Commerce et Management des Affaires Internationales Option EUROMEDITERRANEE

Expérimenté en gestion de centre de profit (grande distribution spécialisée)



FORMATION :



Double diplomation en Master 2 Commerce et Management des Affaires Internationales (Lille 1 et l'ISCAE de Casablanca)BAC+5



Licence en Management de la Distribution



BTS Technico-commercial



EXPERIENCE :



18 années de Management en Distribution Spécialisée

- Animation d'un force de vente

- Organisation

- Gestion

- Vente et relation clients...





PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DZ OPPORTUNITIES



Association - Lille - France

Organisation de rencontres d'affaires France-Algérie à Lille et Alger

Mise en relation d'entreprises

Prospections

Mission économique à Alger...



http://partenariats-algerie.over-blog.com/



Pour tout contact

bhassani59@yahoo.fr ou 06 15 27 58 77



Mes compétences :

Distribution spécialisée

Export